Маркировка вейпов в России может стать обязательной с 15 декабря

В России планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. Соответствующий проект постановления находится на согласовании в правительстве.

Изначально запустить цифровую маркировку электронных сигарет и жидкостей предполагалось 1 ноября, однако позднее срок перенесли на 15 декабря, сообщает ТАСС.

В Минпромторге пояснили, что предусматривается введение маркировки для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах и в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования.

Многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, например, аэрозоль, не будут подлежать маркировке, передает РИА «Новости».

Напомним, эксперимент по маркировке электронных сигарет и использующихся в них жидкостей начался 1 февраля. В августе Минпромторг предложил ввести их обязательную маркировку.

Как отметил замглавы департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский, отсутствие регуляторики рынка электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей создает угрозу здоровью россиян, а также ведет к бюджетным потерям.

По оценке ведомства, потери бюджетной системы страны из-за нелегального оборота электронных средств доставки никотина и жидкостей для них могут достигать 65 млрд рублей в год.

Москва, Наталья Петрова

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