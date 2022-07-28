«Шокирующие цифры»: отрасль вейпов может полностью уйти в «тень»

В России нелегальный оборот электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей необходимо срочно урегулировать без запретов, которые приведут к полномасштабному уходу отрасли в «тень». Об этом на «круглом столе» в Москве заявил заместитель главы департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции минпромторга РФ Владислав Заславский. По его оценке, отсутствие регуляторики создает угрозу здоровью россиян, а также ведет к бюджетным потерям.

«В Евросоюзе, например, требования к электронным сигаретам (ЭСДН) включают требования к безопасности, к упаковке, есть правила маркировки и так далее. В США установлен запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, а с 2019-го введен запрет на продажу любого вида табака и вэйпинга лицам, не достигшим 21 года. В Китае использование электронных сигарет запрещено в общественных местах, где собираются несовершеннолетние, и так далее», – отметил Заславский.

«Усилия, которые предприняты по регулированию рынка ЭСДН и ужесточению контроля за обращением никотоносодержащей продукции в России, свелись пока лишь к введению акцизов на табачные изделия для системы нагревания табака, жидкости для электронных систем доставки никотина и ЭСДН, а также усиление досмотра грузов из стран ЕС, которые являются основным источником поставки продукции», – пояснил он.

При этом Заславский обратил внимание, что объем рынка достиг 37 млрд рублей, а потери бюджета от неуплаты акциза за прошлый год по экспертным оценкам составили порядка 28,5 млрд рублей. «Рынок заполнен бесконтрольными, нелегально работающими производителями-импортерами. При этом легальных производителей – всего лишь два в РФ. Импортом электронных сигарет занимается 31 компания и ИП, импортом жидкости – 8 компаний… Несмотря на всеми признаваемую проблему нелегального распространения ЭСДН, данные о доле незаконного оборота в этом сегменте рынка фактически отсутствуют. Разными экспертами озвучиваются шокирующие цифры», – констатировал он.

Отдельно представитель минпромторга подчеркнул, что при создании регуляторики рынка следует отказаться от полного запрета какой-либо из его составляющих.

«Все мы знаем, к чему приводят полные запреты, – к формированию полностью «черного» рынка, без контроля, и вследствие, к неуправляемой ситуации в нанесении вреда здоровью – непонятно в «черном» рынке, какое содержание никотина и чем там вообще наполнено. И кроме всего прочего, это огромным потерями бюджета сопровождается, потому что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот», – считает он.

«На сегодняшний день можно констатировать, что регуляторики фактически никакой нет, контроля нет, маркировки нет, и это все сейчас предстоит сделать. Предстоит делать в кратчайшие сроки, потому что тенденция перехода населения с сигарет на никотиносодержащие продукты, она очень значительна, и мы это видим. И здесь как обычно две стороны медали – здоровье граждан и фискальный эффект», – заключил Заславский.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»