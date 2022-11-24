Власти могут ввести лимит на вывоз золота из России

Министерство финансов пока не обсуждает введение лимита на вывоз золота из России, но не исключает применение ограничительных мер в будущем. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Ограничения или заморозка сделок купли-продажи с золотом не обсуждается – ни для физических лиц, ни для юридических лиц. Минфин России наоборот стремится развить рынок драгметаллов и сделать золото полноценным рыночным инвестиционным продуктом», – говорится в сообщении ведомства.

Однако в Минфине допустили, что в перспективе ограничения могут затронуть вывоз драгметаллов физическими лицами, если его объем будет превышать допустимый.

Как ранее писал «Новый День», поставки золота в Китай из России выросли до рекордного с 2016 года показателя. Однако РФ все еще остается незначительными поставщиком на китайском рынке, где доминируют компании из Швейцарии и Канады.

Москва, Зоя Осколкова

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