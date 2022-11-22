Россия отправила в Китай рекордное количество золота

Поставки золота в Китай из России выросли до рекордного с 2016 года показателя. Однако РФ все еще остается незначительными поставщиком на китайском рынке, где доминируют компании из Швейцарии и Канады.

Импорт золота из России в Китай в октябре в натуральном выражении увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,16 тонн. Поставки в денежном выражении также увеличились вдвое, до 124,6 млн долларов, пишет РБК. Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота.

При этом России остается незначительным поставщиком этого драгметалла на китайском рынке. За январь-октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из РФ в Китай составил 5,72 т, 330 млн долларов. За тот же период Швейцария отправила в КНР золота на 26,5 млрд долларов, Канада – на 9,7 млрд, ЮАР – на 7,7 млрд, Австралия – на 7,2 млрд, Гонконг – на 2,5 млрд, Германия – на 775 млн.

По словам экспертов, рост поставок из России связан с отменой ковидных ограничений. Границы были закрыты, у российских компаний накопились складские запасы. Но речь не идет о перенаправлении в Китай золота, которое ранее поставлялось на Запад в виде слитков, Пекин российские слитки не покупает.

Москва, Зоя Осколкова

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