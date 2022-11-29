Россия поднялась на второе место по поставкам нефти и угля в КНР

Россия занимает второе место среди поставщиков нефти и угля в Китай, следует из данных, озвученных во время Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Продажи трубопроводного газа в КНР выросли на 60% в текущем году.

Россия занимает второе место по объемам поставок нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Все больше топлива отправляется из российских портов, в частности из Козьмино. Ключевым направлением остается и нефтепровод Сковородино-Мохэ.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин добавил, что за 10 месяцев Россия отправила в Китай 53 млн тонн высококачественного угля. «Это примерно 23% от общего импорта в КНР. Второе место после Индонезии, которая поставляет 134 млн тонн», – цитирует Сечина агентство «Прайм».

При этом, трубопроводные поставки российского газа в Китай увеличились на 60% по сравнению с прошлым годом. Вскоре объем продаж газа в Китай превысит 100 млрд куб. м в год, и их могут догнать объемы отправленного в КНР сжиженного природного газа.

Игорь Сечин отметил, что подобные объемы поставок возможны благодаря обширным запасам энергоресурсов на территории России.

Товарооборот в энергетике между Россией и Китаем в 2022 году в целом вырос на 64% в денежном выражении. В правительстве оценили сотрудничество Москвы и Пекина в сфере энергетики как стратегический альянс.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»