«Газпром»: Европа разочаровалась в биржевой системе образования цен

Европа перешла от биржевых механизмов образования цен на газ к государственному регулированию, заявил замглавы управления анализа газовых рынков и ценообразования ООО «Газпром экспорт» Сергей Комлев.

Европейцы последние 10 лет продавливали отказ от нефтяной индексации на европейском рынке. Но биржевые механизмы принесли только разочарование, и Европа вновь меняет направление политики, обсуждая потолок цен, уверен чиновник.

«Мы получили то, что получили сейчас – разочарование самих европейцев в сложившейся системе ценообразования. Мы сталкиваемся с отказом от рыночного ценообразования на природный газ и возвращению к не только к такому традиционному и вполне эффективному способу ценообразования как нефтяная индексация, а приходим к вопросу о формировании регулируемых цен», – приводит его слова «Интерфакс».

Комлев подчеркнул, что на мировом рынке нет единой цены на газ, а механизм ценообразования – это собрание парадоксов. Рынок США живет своей жизнью, блок Европа-Азия – своей.

«Хотя природный газ является одним из самых ликвидных биржевых товаров в мире, его ценообразование в значительной степень зависит от межтопливной конкуренции», – сказал Комлев.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ошибки энергетической политики Европы главной причиной энергокризиса в регионе. Многие страны ЕС отказались от ТЭС и АЭС в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики. При этом, Европа активно сворачивала долгосрочные контракты и продвигала биржевую торговлю газом. Но эта политика не учитывала специфику газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости.

Москва, Наталья Рязанова

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