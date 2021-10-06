«Они допустили ошибки»: Путин назвал причины газового кризиса в Европе

Рекордный рост цен на газ в Европе показал, что политика ЕС в энергетической сфере оказалась ошибочной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на совещании по вопросам энергетики. Глава государства подчеркнул, что «резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьёзным дисбалансам – таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке».

Путин обратил внимание, что в ЕС в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов. «Во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики «разогрело» спрос на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьёзному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах <…> В-третьих, позднее, летом из-за жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка ветряной энергии», – пояснил он.

При этом глава государства подчеркнул, что за последние десять лет в Европе резко изменился энергобаланс – многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики.

По словам Путина, еще одним фактором европейского энергокризиса стала «практика наших европейских партнёров». «Эта практика ещё раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили ещё с Еврокомиссией прошлого состава, и вся её деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной – ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости. И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры», – констатировал он.

«А в результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже стремится к двум тысячам долларов за тысячу кубометров – это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года», – добавил Путин.

Вместе с тем президент РФ подчеркнул, что «Россия всегда являлась и является надёжным поставщиком газа своим потребителям во всём мире – и в Азию, и в Европу, в полном объёме всегда выполняет все свои обязательства». В доказательство своих слов Путин привел данные статистики за последние годы о поставках топлива в Европу.

«Сейчас, прямо перед совещанием, взял из «Газпрома» справку. 2018 год, он был рекордным для нас, для поставок в дальнее зарубежье, прежде всего речь идёт о Европе… Итак, 2018 год – 201,7 миллиарда кубических метров, рекорд. 2019-й – чуть было поменьше в связи с запросами наших партнёров, 199,4 миллиарда кубических метров. 2020-й, пандемийный, сокращение производства в Европе – 179,35 миллиарда кубических метров. 2021 год – это год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15 процентов к такому же периоду прошлого года, и, если такой темп сохранится, мы можем выйти и на ещё один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», – отметил президент РФ, добавив, что «в истории не было ни одного случая, когда «Газпром» отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки, – ни одного».

Комментируя спекуляции на тему поставок топлива через Украину, Путин подчеркнул, что контрактные обязательства составляют 40 млрд кубометров газа в год, но за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил прокачку более чем на восемь процентов. «И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», – заявил он.

«Увеличивать больше, больший объём для «Газпрома» экономически невыгодно, потому что это дороже. Прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на три миллиарда долларов в год к соответствующим объёмам поставок», – пояснил Путин.

В то же время президент РФ дал понять, что газопровод «Северный поток – 2» может решить не только экономические проблемы, но экологические, о которых так беспокоится Европа. «Поставка (газа) по новым трубопроводным системам, которые введены в строй в последние годы и вводятся сейчас, в 5,6 раза уменьшает количество выбросов CO2 в атмосферу за счёт того, что там новое оборудование, больший объём с меньшими выбросами, имея в виду и качество трубопроводной системы, через которую можно прокачивать продукты с большим давлением», – уточнил Путин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.10.21

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