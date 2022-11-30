В Россию по параллельному импорту ввезли критически важных товаров на 17 млрд долларов

В Россию с мая по октябрь 2022 года было ввезено 2 млн тонн критически важных товаров на сумму 17 млрд долларов. Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин во время выступления в Совете Федерации.

«Для поступления на российский рынок важной для экономики продукции стала легализация параллельного импорта. С мая по октябрь ввезено критически важных товаров на сумму почти 17 млрд долларов», – отметил Булавин.

Напомним, что параллельный импорт был введен в связи с уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка, которые приостановили деятельность в РФ или прекратили свои поставки. Затем список таких товаров пополнялся. Так 2 ноября Министерство промышленности и торговли России внесло в перечень для параллельного импорта алкоголь.

Москва, Зоя Осколкова

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