Торговые сети не намерены поднимать цены на деликатесы к новогоднему столу

Деликатесы для новогоднего стола не будут дорожать, заверил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Ритейл сдерживает рост цен ниже темпов инфляции.
Караваев напомнил, что пик инфляции в стране прошел. За последний месяц 27 товаров, включая основные овощи: картофель, капусту, морковь, даже подешевели.
«По всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия. Декабрь отличается высокой промоактивностью. И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период», – сказал эксперт «Известиям».
Речь прежде всего идет о колбасах, рыбе и икре, фруктах и игристых винах. В прошлые годы подорожание деликатесов к новогоднему столу достигало 10-15%. Ритейл использует собственные ресурсы, чтобы сдерживать рост цен, добавил Караваев.
По его словам, пока рано делать прогнозы о ценах в начале 2023 года. Торговые сети проверяют обоснованность каждого запроса на повышение цен.
Ранее эксперт предупредил о подорожании продуктов длительного хранения, которые россияне используют для приготовления блюд к новогоднему столу. Он предсказал рост цен на 5-15%.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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