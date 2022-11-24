В России с 1 декабря подорожают продукты для новогоднего стола

С 1 декабря в магазинах начнут повышаться цены на продукты, которые россияне традиционно покупают к новогоднему столу. С таким прогнозом выступил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

С начала декабря торговые сети начнут готовиться к Новому году, это будет выражаться в постепенном увеличении стоимости продуктов длительного хранения, которые граждане используют при приготовлении праздничных блюд.

«Наши люди любят отмечать Новый год пышно. Естественно, продавцы пользуются этим моментом, чтобы повысить цены. Неизбежно подорожают те продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», – сказал Беляев в интервью радио Sputnik.

По словам экономиста, продукты подорожают в диапазоне от 5% до 15%. «Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры. Все остальные категории праздничных товаров подорожают меньше. Деликатесные копчености подорожают в районе 10%», – отметил эксперт.

Примерно на 10% подорожает и алкоголь – игристые вина и коньяк. Рост стоимости фруктов и овощей для праздничных салатов Беляев оценил в 5%.

Москва, Зоя Осколкова

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