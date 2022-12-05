Мишустин: Москва и Пекин проводят почти 50% сделок в нацвалютах

Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем почти достигла 50%. Товарооборот с начала года уже превысил показатели 2021 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава российского правительства провел встречу по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном. Стенограмма встречи опубликована на сайте кабмина.

«Почти половина нашей торговли осуществляется в национальных валютах. Именно такие расчёты должны доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира», – отметил Мишустин.

Несмотря на экономические ограничения в отношении России со стороны ряда стран торговля между Москвой и Пекином набирает обороты. А энергетическое партнёрство приобрело стратегический характер.

«Товарооборот за 10 месяцев этого года увеличился почти на треть и приблизился к 150 млрд долларов. Это уже выше показателей за весь прошлый год. В перспективе, как и договаривались лидеры двух стран, достигнем 200 млрд долларов и более», – пояснил глава правительства РФ.

Россия намерена содействовать образованию на ее территории производств с участием китайских компаний. Сотрудничество нарастает и в высокотехнологичных отраслях. Москва и Пекин готовы подписать межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции. Мишустин назвал это значительным шагом для обеих стран.

В апреле Россия и Китай провели первые топливные сделки в национальных валютах. Эксперты спрогнозировали, что юань может занять место доллара в качестве мировой резервной валюты.

Москва, Наталья Рязанова

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