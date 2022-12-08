Российский транзит угля из Казахстана в Европу вырос на треть

Объемы транзита казахстанского угля по железным дорогам России в Европу растут четвертый месяц подряд. По итогам ноября поставки выросли на 27% в годовом выражении, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

В августе-ноябре в порты Балтийского моря вагонами доставили 3,72 млн т угля из Казахстана. Только в ноябре поставки превысили миллион тонн, что на 23% больше объемов ноября 2021 года.

«Уголь из Казахстана массово поехал транзитом по железной дороге через Россию в порты Северо-Запада и далее в Европу», – пояснил источник в российском железнодорожном операторе.

В Японии назвали полным провалом и катастрофой зеленую политику Евросоюза. Возобновление добычи и рост закупок ископаемых энергоресурсов ударили по развивающимся странам. И хотя ЕС отказывается от собственных принципов развития зеленой энергетики, он продолжает пропагандировать их другим странам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»