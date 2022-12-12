Предстоящие годы могут стать худшими для мировой экономики – американский инвестор

Ближайшие 2-3 года могут стать худшими для мировой экономики из-за слишком большого объема накопленных долгов. Такое мнение высказал известный американский инвестор Джим Роджерс.

«Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов. Так много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года», – сказал инвестор в интервью РИА «Новости».

Он считает, что миру грозят серьезные экономические проблемы. По его словам, будущий кризисный период может оказаться «очень и очень плохим» – это должно стать причиной для беспокойства.

Ранее в МВФ и Всемирном банке предупредили об увеличившемся риске рецессии, которая может охватить мировую экономику в 2023 году. По оценке этих институтов, потери от глобального кризиса составят порядка $4 трлн.

Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессии в экономике страны в 2023 году. Впрочем, по ее словам, такое развитие событий нельзя считать неизбежным.

Москва, Наталья Петрова

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