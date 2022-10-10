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Понедельник, 10 октября 2022, 18:08 мск

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Всемирный банк и МВФ предупредили о глобальном кризисе: возможны масштабные потери, сравнимые с ВВП Германии

Мировой экономике грозит рецессия, потери от которой составят порядка $4 трлн. Об этом заявили сегодня на совместной пресс-конференции директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас.

«(Существуют) риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются», – заявил Мэлпас (цитата по ТАСС).

Глава МВФ также полагает, что «риск рецессии увеличился». «Наши подсчеты показывают, что эквивалент примерно одной трети мировой экономики может иметь по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году и следующем году», – уточнила она.

«Общий объем, который может быть «стерт» замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 годом $4 трлн. Речь идет об исчезновении ВВП, равного по размерам (ВВП) Германии», – пояснила Георгиева.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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