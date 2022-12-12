Европа начала активно выкачивать газ из ПХГ

Европа качает газ их подземных хранилищ активнее, чем в тот же период прошлых лет, на фоне похолодания. Синоптики пообещали, что погода наступившей недели будет на один-два градуса холоднее, чем неделей ранее, передает «Интерфакс».

За 8 декабря европейские страны откачали из ПХГ максимальное количество топлива с начала сезон отборы. Газовые запасы уменьшились на 0,5 процентных пункта. За 6-9 декабря объем отобранного из хранилищ газа превышал средние значения за последние пять лет.

Похолодание в начале ноября вызвало скачок цен на голубое топливо до $1381 за декабрьский фьючерс на TTF в Нидерландах. Снижение температуры на прошлой неделе подстегнуло рост цен до $1560 за тысячу кубометров с поставкой «на день вперед». Февральский фьючерс на индекс JKM Platts на азиатском рынке поднялся до $1303.

Европа уже готовится к трудностям следующей зимы. Ряд аналитиков предсказал, что она будет более сложная для европейских стран. В Еврокомиссии признали, что зимой 2023-2024 года регион ждут большие проблемы из-за сокращения доли российского газа на европейском рынке с 40% до 7%.

Москва, Наталья Рязанова

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