Индия начнет расчеты с Россией в рупиях со следующей недели

Индийские экспортеры со следующей недели начнут использовать рупию для торговых расчетов с Россией. Об этом пишет индийская газета Mint.

«Ряд вопросов решен. Экспортеры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов», – сообщил генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай.

Как отметил неназванный представитель правительства Ииндии, на данный момент пяти-шести российским банкам разрешено открывать специальные корсчета для облегчения торговых расчетов в рупиях. «Пока открыто около 10-11 счетов востро (счет, который ведется банком за границей в местной валюте, – прим. ред.). Например, в IndusInd Bank открыто шесть счетов востро, это означает, что шесть разных российских банков открыли счета в этом банке», – рассказал источник издания.

Газета пишет, что период с апреля по сентябрь экспорт Индии в Россию составил 1,29 млрд долларов по сравнению с 3,25 млрд долларов в прошлом финансовом году. Однако импорт из России вырос в 5 раз за первые пять месяцев финансового года до 17,23 млрд долларов.

В то время как Москва стала главным поставщиком нефти в Индию, индийский экспорт в Россию сокращается, поскольку экспортеры опасаются западных санкций и отсутствия четкого механизма платежей. Переход на расчеты на рупии в двухсторонней торговле между двумя странами поможет сократить увеличивающий торговый разрыв между Россией и Индией.

Как отметил Сахай, «России нужно почти все на свете». По его словам, «российские импортеры поделились пока только списком товаров, а не их количеством». Mint пишет, что РФ особо заинтересована в поставках фармацевтической продукции и автомобильных запчастей.

Ранее сообщалось, что Индия намерена удвоить объемы торговли с Россией в ближайшем будущем, используя рупию для проведения расчетов.

Напомним, по итогам прошлого года объем торговли между Россией и Индией достиг рекордного показателя, составив $12 млрд.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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