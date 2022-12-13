Bloomberg назвал шанс России вновь стать главным поставщиком газа в ЕС

Россия может вновь стать лидером европейского газового рынка. Европе придется вернуться к российскому трубопроводному газу, если она хочет сохранить производство в своем регионе, пишет Bloomberg.

Опрос Оксфордского института энергетических исследований среди политиков и специалистов показал, что 40% видят РФ основным поставщиком газа в Европу в будущем. Еще 40% ответили отрицательно, остальные не смогли определиться.

Федеральные чиновники чаще склоняются к негативному сценарию, а политики на местах высказались за возвращение российского топлива. Премьер-министр федеральной земли Саксония в ФРГ Михаэль Кречмер заявил, что полный отказ от газа из России стал бы «исторически невежественным и геополитически неправильным».

Агентство отмечает, что европейским странам газ теперь обходится, в среднем, в семь раз дороже, чем при покупке из России в предыдущие годы. Также выросли траты бюджета на субсидии, которыми власти пытаются помочь выжить гражданам и бизнесу.

«Если ЕС хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ему понадобится немного дешевого газа. И для Европы нет газа дешевле российского», – говорится в публикации.

После начала специальной военной операции по защите населения Донбасса Европа начала политику отказа от российских энергоносителей. Международное энергетическое агентство заявило, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, который был для нее основным.

Страны ЕС ищут поставщиков топлива по всему миру и готовы нести огромные транспортные издержки, чтобы не сотрудничать с Россией. Катар согласился поставлять в Европу только 6% от объемов ранее получаемого ЕС российского газа.

Москва, Наталья Рязанова

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