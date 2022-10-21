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Пятница, 21 октября 2022, 15:56 мск

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IEA: Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа

Россия навсегда потеряла свой основной европейский рынок нефти и газа. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.

По его словам, РФ сейчас несет большие убытки из-за снижения объемов поставок топлива в Европу и «это только начало», так как три четверти экспорта российского природного газа и 55% нефти приходилось на поставки в европейские страны.

«Европа – самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда», – цитирует Бироля РИА «Новости».

Кроме того, российские месторождения требуют инвестиций, они сложны в разработке. Россия будет искать новых клиентов, но столкнется с логистическими и экономическими проблемами, уверен глава IEA. По его оценке, для переориентации поставок в Китай РФ потребуется 10 лет.

Европа начала отказываться от поставок российского топлива из-за начала спецоперации на Украине. Европейские страны вынуждены покупать ресурсы у США по завышенным ценам. Тем временем, в ЕС наблюдается энергетический кризис. Граждане вынуждены запасаться дровами, а власти возвращаются к закупкам угля и мазута, а также вновь запускают остановленные атомные станции вопреки «зеленой повестке».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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