СМИ: Москва подготовила ответ на ценовой потолок на нефть

Проект указа президента РФ с ответными мерами на установление верхнего лимита цен на российскую нефть подготовлен и согласован. Документ будет подписан и обнародован в ближайшие дни, передает «Вести.ру».

Россия применит несколько мер для ответа на очередные санкции Запада. В том числе, запрет на импорт своей нефти в использующие ценовой лимит страны.

В Саудовской Аравии усомнились в эффективности ценового потолка для российской нефти с учетом анонсированных Москвой ответных мер. В Японии отметили, что введение верхнего лимита цен приведет к хаосу на мировом рынке нефти.

Москва, Наталья Рязанова

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