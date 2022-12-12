В Саудовской Аравии сочли бесполезным потолок цен на российскую нефть

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил об отсутствии ощутимых результатов потолка цен на российскую нефть.

«Четких результатов этой меры пока нет. Нет и полной уверенности в том, что это будет реализовано», – отметил министр на форуме в Эр-Рияде, передает Bloomberg.

По словам бен Сальмана, нужно учитывать реакцию Москвы на подобные санкции при рассмотрении ситуации на мировых рынках нефти. Анонсирование Россией ответных шагов добавляет неопределенности в оценку влияния ценового потолка на мировой рынок.

«Эти меры и инструменты приняты в политических целях, и пока не ясно, помогут ли они в реализации поставленных целей», – цитирует министра «Прайм».

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен считает, что потолок цены, нацеленный на «ограничение доходов России», работает в соответствии с ожиданиями. «Это новая политика, потолок цен заработал только в начале недели. Но я бы сказала, что пока все идет нормально», – заявила Йеллен в воскресенье в интервью телеканалу CBS.

Напомним, 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Также начал действовать регулируемый потолок цен на российскую нефть, доставляемую морем, на уровне $60 за баррель. Эту ограничительную меру ранее согласовали ЕС, страны G7 и Австралия.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответные меры на ограничение цены российской нефти.

По словам вице-премьера России Александра Новака, Россия не будет продавать нефть по условиям потолка цен, даже если для этого стране придется сократить добычу.

Меж тем китайские эксперты предупредили, что Европе придется расплачиваться за введение ценового потолка на нефть из России.

Эр-Рияд, Наталья Петрова

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