Европе придется заплатить за потолок цен на нефть из РФ, предсказали в КНР

Европе еще предстоит расплачиваться за введение ценового потолка на российскую нефть. Европейским странам придется искать новых поставщиков нефти и платить больше за сжиженный газ из США, предупредил эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Цуй Хэн.

Штаты, Великобритания и Норвегия не упустят возможности получить прибыль от возросших запросов Европы на энергоносители. При этом, Европе придется искать новых поставщиков вместо России, которая пригрозила отказать в топливе всем, поддержавшим ценовой потолок.

Повышенные риски вокруг поставок уже дали импульс росту цен на нефть. Введение ценового потолка нарушает рыночные причины и подрывает доверие к ЕС.

«В итоге расплачиваться нужно будет самой Европе. Россия может найти покупателей, таких как Китай и Индия, торговать с Ближним Востоком вместо Европы. Россия также может убедить больше европейских стран попросить исключение из запрета», – пояснил Цуй Хэн изданию Global Times.

Он отметил, что Запад не принимает во внимание быстро развивающиеся страны, вроде Индии, чьи потребности в энергии и политическая самостоятельность постоянно растут.

Российские власти предупреждали об ответных мерах при введении верхнего лимита цен на нефть. Разные варианты таких мер уже прорабатываются.

Япония также предупредила об искажении нефтяного рынка и напомнила о законах рыночного регулирования торговли.

Пекин, Наталья Рязанова

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