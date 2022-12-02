Япония предупредила об искажении рынка из-за потолка цен на нефть из РФ

Введение верхнего лимита цен на российскую нефть приведет к искажению рынка, предупредили авторы портала Yahoo News Japan. Сама мера выглядит спорно по ряду причин.

Громогласно заявляющие об уважении свобод страны установили лимит на рынке, где цены меняются ежедневно. То есть ведут себя, как китайские власти, чьи действия по государственному регулированию цен еще недавно критиковались Западом.

В ограничениях на экспортные цены остаются неясности. Так, цена на нефть марки Ural ниже согласованного потолка. Россия продолжит получать доход от поставок нефти, поскольку является один из крупнейших производителей топлива.

В целом, это решение является «оскорбительным» и «не вызывает ничего, кроме противоречивых чувств», считают авторы портала.

Обозреватель Oil Price Ирина Слав и вовсе заявила, что установленный потолок цен на уровне $65-70 за баррель не помешает, а поможет России пополнить свой бюджет.

«Более высокие цены на нероссийскую нефть вполне могут привести к повышению цен и на российскую нефть, поскольку поставки перенаправляются», – написала она.

При этом, миру угрожает новый скачок цен на энергоресурсы.

Ранее «Газпром» отметил, что Европа разочаровалась в биржевом регулировании цен на энергоносители, к которому так стремилась. Поэтому Запад перешел к методу государственного регулирования.

США анонсировал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. ЕС предварительно согласовал верхний лимит цен на том же уровне. Планируется, что санкционная мера против России вступит в действие 5 декабря.

Токио, Наталья Рязанова

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