«Ведомости» узнали о вариантах ответа России на введение потолка цен на нефть

Российские власти проработали три варианта ответных действий на введение Евросоюзом и странами «Большой семерки» верхнего лимита цен на нефть из России. Один из них полностью запрещает продавать топливо поддержавшим ценовой потолок странам, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники.

Ответные меры планируется установить указом президента. Администрация главы государства обсуждает проект документа с кабмином.

При первом варианте поставки нефти могут блокироваться, если конечным получателем топлива станет страна, поддержавшая ограничение цен. Под запрет попадет также продажа через посредников.

При втором варианте под запрет могут попасть все отправки по договорам, учитывающим потолок цен. При этом не будут учитывать, какая именно страна станет получателем топлива.

Третий вариант предусматривает введение так называемой индикативной цены. Власти установят максимальный дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Поставки могут попасть под запрет при увеличении этого показателя.

Один из источников назвал третий вариант наименее вероятным. Но пока ни один из них не одобрен. По его словам, вопрос планировали обсудить во время совещания президента РФ Владимира Путина и нефтяников 6 декабря.

2 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что данная мера значительно сократит доходы России, которые могут направить на проведение специальной военной операции по защите Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о готовящихся ответных мерах на введение ценового потолка. Он заверил, что Россия не намерена признавать верхний лимит цен на свою нефть.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»