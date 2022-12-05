Кремль: Россия готовит ответ на ограничение цены российской нефти

Россия готовит ответные меры на введение странами Запада потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Решение готовится, но тут очевидным является одно – никаких потолков мы признавать не будем», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ. Каким будет ответ Москвы, он не уточнил.

По мнению Пескова, мировые цены на нефть изменятся после принятия ценового потолка на российское топливо. «Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений – это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков», – отметил он.

Представитель Кремль также выразил мнение, потолок цен на российскую нефть не повлияет на финансирование и ход специальной военной операции на Украине. «Экономика РФ обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции. Подобные меры на это не повлияют», – сказал Песков, добавив, что «эти меры однозначно повлияют на стабильность энергетического рынка с точки зрения его полной дестабилизации».

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Также с сегодняшнего дня начал действовать регулируемый потолок цен на российскую нефть, доставляемую морем, на уровне $60 за баррель. Эту ограничительную меру ранее согласовали ЕС, страны «Большой семерки» и Австралия.

Накануне вице-премьер Александр Новак, комментируя введение предельного уровня цен на нефть из РФ, заявил, что российский кабмин разработает механизм, запрещающий торговлю на условии ценового «потолка» на нефть. Он подчеркнул, что Россия не будет продавать нефть по условиям потолка цен, даже если для этого стране придется сократить добычу.

Москва, Наталья Петрова

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