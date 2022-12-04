В правительстве РФ отреагировали на «потолок» цен на нефть

Правительство РФ разработает механизм, запрещающий торговлю на условии ценового «потолка» на нефть. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире канала «Россия 24». По его словам, Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого стране придется сократить добычу.

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», – сказал Новак (цитата по ТАСС).

«Хочу еще раз подчеркнуть, наша позиция неизменна, об этом говорил еще президент Российской Федерации. Неоднократно правительство говорило о том, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам того же ВТО», – пояснил вице-премьер.

По его словам, кабмин подготовит механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть. «В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap (ценовой потолок ). Сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен», – сообщил Новак.

По его оценке, такое вмешательство в рынок может привести к еще большей дестабилизации, дефициту энергетических ресурсов и снижению инвестиций. «Оно (решение о «потолке» цен) может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые есть на рынке, коснуться не только России, но и других стран», – уточнил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, страны Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель. Аналогичные санкции против РФ согласовали страны «Большой семерки» и Австралия.

Москва, Светлана Антонова

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