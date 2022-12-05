Медведев о ценовом потолке на нефть: «Что русскому хорошо, то немцу смерть»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на вступившее с 5 декабря решение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, которое приняли страны ЕС, «Большой семерки» и Австралия. Он посоветовал «друзьям» России «запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками» и заявил: «Что русскому хорошо, то немцу смерть».

Медведев сравнил западные власти с «подгулявшими бюргерами», которые, «обожравшись шнапса с сосисками и пивом» залезли в ледяную воду – «типа хотим охладиться». По мнению политика, часть из них «быстро отрезвеет и выскочит», либо «научится плавать» в таких условиях – «но очень плохо (в проруби трудно учиться)».

«А часть – утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», – написал замглавы Совбеза РФ в Telegram.

«Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое», – добавил Медведев. Политик подчеркнул, что «одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно».

«Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась», – рекомендовал он.

Ранее сегодня представитель Кремль Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответные меры на введение странами Запада потолка цен на российскую нефть. «Решение готовится, но тут очевидным является одно – никаких потолков мы признавать не будем», – сказал он журналистам.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»