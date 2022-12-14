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Среда, 14 декабря 2022, 10:22 мск

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Нидерланды хотят упразднить трастовые компании для борьбы с Россией

Фото: FreePik

В Нидерландах политики призвали к упразднению трастовых компаний для борьбы с российскими активами. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на закрытии трастовых структур настаивают «Зеленые левые» и Партия труда. По их мнению, это позволит ограничить использование подставных компаний россиянами для сокрытия активов. Политики считают, что Нидерланды нужно сделать менее привлекательными для преступных доходов и компаний.

Стоит отметить, что голландский минфин ранее запретил трастовым компаниям обслуживать российских граждан или российские структуры. Однако «Зеленые левые» считают, что этого недостаточно.

По данным Bloomberg, в 2019 году в Нидерландах существовало 12,4 тысячи трастовых структур, общий баланс которых составлял 4,5 трлн евро, что в пять раз превышает объем экономики страны. При этом неизвестно, сколько российских денег проходит через Нидерланды. Ежегодные прямые иностранные инвестиции России достигали 27 млрд евро.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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