Польша: ЕС ищет деньги для введения потолка цен на газ

Евросоюз ищет средства для компенсации расходов, связанных с возможным введением ценового потолка на российский газ. В числе прочих обсуждается вариант конфискации и использования российских активов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Сегодня мы снова будем говорить о лимитах цен на газ. Почему мы так долго это обсуждаем? В частности, потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены. Эти средства у российских олигархов. Нужно залезть в эти очень глубокие кошельки российских олигархов и Российской Федерации», – цитирует политика РИА Новости.

Моравецкий считает, что Европа имеет право потратить замороженные активы себе на благо и на восстановление Украины.

«Мы сторонники того, чтобы конфисковать имущество РФ. Это 350 млрд долларов, а некоторые считают, что это даже 400 млрд долларов, которые можно использовать», – сказал он.

Страны ЕС также обсуждают риски для газового рынка при введении верхнего лимита цен на газ из России. Австрия и Германия призывают убедиться в гарантиях доступности топлива.

«Необходима проверка доступности, это и позиция Германии. Чтобы слишком низкий лимит цен не привел к тому, что предложение газа сократилось, что приведет к сложностям для всего ЕС», – предупредил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Венгрия и Чехия выступили против введения ценового потолка для российского газа. В венгерском МИД отметили, что ЕС и так плохо справляется с энергетическим кризисом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»