Набиуллина предсказала инфляцию в 4% весной

Инфляция в России может замедлиться до 4% уже весной 2023 года, спрогнозировала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«В ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться. Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас», – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Трансляция велась на официальной странице регулятора во «ВКонтакте».

Набиуллина отметила, что годовой показатель мало говорит о ценовой давлении, поскольку инфляция очень волатильна и перегружена «прошлыми шоками».

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, оценив текущие темпы прироста цен как умеренные, а потребительский спрос – сдержанный.

Москва, Наталья Рязанова

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