«Проинфляционные риски выросли»: ЦБ вновь не стал менять ключевую ставку

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такое решение ожидаемо принял совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 16 декабря. Этот уровень ставки регулятор оставил и на предыдущем заседании Центробанка, которое прошло 28 октября.

По оценке ЦБ, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос – сдержанным. «Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне», – сказано в сообщении Центробанка. Вместе с тем, указывает регулятор, «проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными» из-за роста давления со стороны рынка труда, ухудшения условий внешней торговли и смягчения бюджетной политики.

Дальнейшее решение по ключевой ставке будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, структурной перестройки экономики, заявил ЦБ. При этом будут оцениваться «риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – добавили там.

Банк России ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году, вернется к цели – 4% – в 2024 году и будет находиться вблизи этого показателя в дальнейшем.

В ноябре годовой темп прироста потребительских цен, по оценке регулятора, составил 12% против 12,6% в октябре. По оценке ЦБ на 12 декабря, годовая инфляция выросла до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, намечено на 10 февраля 2023 года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что снижение ключевой ставки с нынешних 7,5% возможно не ранее 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

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