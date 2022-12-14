Глава финансового комитета Госдумы оценил перспективы изменения ключевой ставки ЦБ

Банк России не будет поднимать ключевую ставку до конца года на фоне всплеска инфляции, который связывают с подготовкой россиян к празднованию нового года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Ожидаю, что ставка не изменится… На конец года, как правило, всплеск инфляции, поскольку люди больше покупают товаров, разные новогодние подарки приобретают, и таким образом подстегивают повышение цен, поскольку спрос на товары увеличивается. Значит – этот спрос в том числе компенсируется ростом цен», – пояснил Аксаков.

Парламентарий обратил внимание, что, кроме роста инфляции, отсутствуют также фундаментальные причины для повышения ключевой ставки. «Экономика в целом развивается достаточно устойчиво. И можно говорить о том, что все факторы за неизменение ключевой ставки в пятницу (16 декабря до конца) текущего года», – считает он.

При этом Аксаков прогнозирует в 2023 году постепенное снижение ключевой ставки ЦБ вслед за уменьшением инфляцией. «Те меры, которые в правительстве и ЦБ приняли для запуска экономического роста, начнут срабатывать и, в принципе, уже срабатывают. Мы видим, что многие предприятия разворачивают производство, наращивают объемы производства, компенсируют недостаток импорта – импортозамещением занимаются. И связи с нашими партнерами в Азии, Африке да и в Европе, кстати, начинают интенсифицироваться. И это все приведет к тому, что товары, необходимые внутри нашей страны, по импорту будут поступать. Так что, все говорит за то, что российская экономика вернется к нормальному, не в полной степени, конечно, но в значительной степени нормальному развитию. А это все будет работать на снижение ключевой ставки», – полагает депутат.

«Мы рассчитываем, что меры ЦБ и правительства приведут к снижению инфляции в следующем году – не больше 6,5%. Такой параметр заложен, соответственно, и ключевая ставка будет на уровне 6,5-7%. Если инфляция будет ниже – 5,5%, что тоже закладывается как возможный вариант, то и ключевая может снизиться до 6,5%», – заключил Аксаков.

В пятницу 16 декабря состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по уровню ключевой ставки.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки с нынешних 7,5% возможно не ранее 2025 года.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»