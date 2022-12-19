В Кремле рассказали о новых предложениях по ответу на потолок цен

Документ с ответными мерами на введение ценового потолка на российскую нефть не опубликован, потому что в него все еще вносят изменения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обсуждаются новые варианты решений.

Песков назвал главной задачей принять тщательно проработанные меры, а не просто быстрее опубликовать ответ на действия Запада.

«Есть некие наработки, которые уложены на бумагу, но есть дополнительные предложения, которые сейчас обсуждаются. Нет задачи выпускать на-гора, есть задача выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Российские власти пообещали ответить на установление Западом потолка цен на нефть. Специалисты проработали несколько вариантов ответных действий.

Москва, Наталья Рязанова

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