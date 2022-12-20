Рыбопромышленники в России опасаются многолетних задержек сдачи краболовов и траулеров

Рыбопромышленники опасаются, что суда, предназначенные для вылова морепродуктов и рыбы, спустят на воду гораздо позже контрактных сроков. Причиной задержек станет необходимость перепроектирования, нехватка или медленное замещение оборудования на доступное в дружественных странах.

По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), суда по первому этапу инвестквот будут сданы существенно позже намеченных сроков: рыбопромысловые суда закончат строить в лучшем случае в 2030-2031 годах, краболовы – в 2026-2027 годах. В настоящее время готовность по заказам составляет 18-61%. Из 57 судов по 24 отсутствуют комплекты оборудования, по 17 строительство приостановлено, по трем – вообще не начато, пишет «Коммерсант».

Так с момента введения санкций найден единственный производитель дизелей большой мощности в Китае (Guangzhou Diesel Engine Factory), которые можно применить на этих проектах, контракты на поставку еще не подписаны. Также поршневая группа, топливная аппаратура, коленчатые валы изготавливаются в Германии, отметили в ВАРПЭ.

Кроме того, есть проблема с чипированием установок. Как правило, поставщики дизелей, винтов регулируемого шага, рефустановок применяют так называемое чипирование: не имея соответствующего ключа или пароля, нельзя производить регулировки и настройки механизмов. Взлом пароля приводит к тому, что большинство функций и регулировок становятся недоступны.

«Инвестиционные квоты неуклонно превращаются в черную дыру российской экономики, сравнимую с позднесоветским размахом незавершенного строительства, – отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. – «Технологические тромбы» невозможно расчистить деньгами в течение года-полутора». Огромный запланированный спрос на сложное судовое оборудование, дополняемый заказами на детали и комплектующие, потребует полного перепроектирования строящихся судов.

Впрочем, не все участники рынка согласны с этой оценкой. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота рассказали, что крайние сроки сдачи рыбопромысловых судов – с 2025 по 2028 год, краболовных – 2025 год, кроме судов по итогам более поздних аукционов 2020-2021 годов. При этом информации о том, что данные сроки не будут соблюдены, нет. Задержки в связи со сбоями в поставках оборудования и необходимостью перепроектирования уже учтены: нормативный срок на постройку рыбопромысловых судов продлен с пяти до семи лет, а «верфи, ведущие строительство краболовов, находятся в графике, поэтому для них нормативный срок в пять лет не продлевался».

В свою очередь в Росрыболовстве добавляют, что иностранные поставщики прекратили поставки некоторых видов судового комплектующего оборудования и для поиска альтернатив было решено продлить первый этап инвестквот на два года. В Минпромторге сообщили, что текущее строительство по программе инвестквот должно быть завершено до 2027 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»