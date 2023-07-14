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Пятница, 14 июля 2023, 13:36 мск

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Спуск на воду исследовательских судов в России сдвигается из-за санкций

В России откладывается строительство двух научно-исследовательских судов (НИС) для Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Причина задержки – антироссийские санкции. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Институт должен был получить суда еще в конце 2022 года. На тот момент стоимость проекта составляла 5,9 млрд рублей. Финансировалось строительство из бюджета. Однако экономические ограничения, введенные в отношении РФ, остановили процесс.

В результате сумма увеличилась до 13,7 млрд рублей. Кроме того, суда приходится перепроектировать, так как сейчас нет доступа к некоторым комплектующим и технологиям, которые должны были поставить западные компании. Пока срок сдачи судов перенесли ориентировочно на 2026 год, говорится в материалах Росрыболовства к заседанию комиссии правительства по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Даже к этому срок можно будет успеть только при поддержке турецких партнеров. Не исключается и возможность полного сворачивания проекта. Так ранее Минсельхоз уже отказался от идеи построить три судна за 70 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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