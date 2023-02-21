Российские верфи понесли убытки на 42 млрд рублей

Убытки российских верфей от постройки 105 судов для вылова рыбы и краба достигли 42 млрд рублей. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В 2018 году в России стартовало строительство 64 рыбопромысловых и 41 краболовного судов в рамках первого этапа программы инвестквот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. За пять лет заказчикам передано в общей сложности лишь 14 судов: десять рыбопромысловых и четыре краболовных, передает РБК. Оставшиеся 37 краболовов будут достроены в течение пяти лет, то есть не позднее 2027 года.

Но со строительством рыбопромыслового флота «есть серьезные проблемы». «Они начались еще до санкций, и в какой-то степени их можно оправдать пандемией. Но в большей степени сложности были связаны с отсутствием у верфей на начальном этапе программы нужных компетенций, и у них возникли трудности при строительстве рыбопромыслового флота по коммерческим заказам в сжатые сроки и по фиксированной цене», – объяснил глава Росрыболовства.

Предприятия судостроения взяли заказы, но договорные обязательства с рыбаками «прописали плохо и просчитались»: «Сейчас верфи декларируют по промысловым судам огромные убытки – около 42 млрд рублей», – добавил Шестаков.

Некоторые рыбопромышленники идут навстречу верфям и согласовывают изменение стоимости или продление сроков строительства. Однако для решения проблемы убытков потребуется программа финансового оздоровления верфей. Но с этим будут разбираться непосредственно Минпромторг и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Москва, Зоя Осколкова

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