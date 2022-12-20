Россия на три года заморозит цену на газ для Белоруссии

Россия на три года зафиксирует цены на поставляемый в Белоруссию газ, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Цена на газ, о которой вчера договорились президенты, базируется на белорусском предложении. Она является выгодной и комфортной для Белоруссии. Впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», – сказал премьер журналистам.

Видео общения политика с журналистами опубликовано в телеграм-канале правительства Белоруссии.

Головченко добавил, что министерства двух стран в ближайшее время подпишут коммерческие соглашения, чтобы завершить сделку на поставку природного газа в Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что сроки формирования единого с Россией газового рынка сорваны. Эта инициатива входила в пакет из 28 союзных программ Москвы и Минска, по которым реализовано 60% мероприятий.

Минск, Наталья Рязанова

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