Лукашенко: сроки формирования единого с Россией рынка газа сорваны

Сроки формирования единого с Россией газового рынка сорваны, признал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В целом, по 28 союзным программам России и Белоруссии реализовано 60% мероприятий.

Вопросы ценообразования на энергоресурсы вышли на первый план в реализации союзных программ, поскольку влияют на конкурентоспособность белорусской экономики. И в первую очередь важны равные условия в этом вопросе для субъектов хозяйствования двух стран.

«Союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?» – задался вопросом президент во время совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Лукашенко отметил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным договорились встретиться в конце года и обсудить вопросы про реализации 28 союзных программ.

«Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из этих программ», – цитирует президента его пресс-служба.

Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают вопросы газового сотрудничества, который назвали газовым союзом. Также, Москва и Анкара согласовали создание газового хаба на турецкой территории. Структура сможет транспортировать до 75 млрд кубометров голубого топлива в год.

Минск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»