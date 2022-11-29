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Вторник, 29 ноября 2022, 11:02 мск

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Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза»

Фото: пресс-служба президента РФ

Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили планы на «тройственный газовый союз». В его рамках планируется решать вопросы транспортировки российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

28 ноября Владимир Путин принимал в Кремле Касым-Жомарта Токаева. Лидеры двух стран подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном. Пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай рассказал о подробностях встречи на высшем уровне на своей странице в соцсети.

«В ходе переговоров в Кремле речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», – цитирует его сообщение Tengrinews.kz.

Оба лидера согласились, что проект нужно обсудить детально с участием экспертов трех стран. Вместе можно будет выработать рациональное решение с учетом интересов всех участвующих сторон.

В октябре Турция и Россия договорились о создании газового хаба на турецкой территории. Одну из веток планируется проложить через Сербию.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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