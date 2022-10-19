Эрдоган объявил Турцию центром будущих поставок газа

Турция и Россия договорились о создании газового хаба на турецкой территории. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достиг договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал TRT.

«Турция будет центром поставок природного газа. На нашей последней встрече мы договорились с Путиным по этому вопросу. Мы создадим здесь хаб с газом из России», – сказал Эрдоган на заседании своей партии в парламенте.

Президент напомнил, что пока Европа борется с энергетическим кризисом, у Турции нет такой проблемы. Страны Европы смогут пользоваться российским газом через турецкий хаб, пока не будут отремонтированы «Северные потоки».

Проект хаба создали с расчетом на транспортировку 75 млрд кубометров газа в год. Планируется задействовать три ветки: южную для снабжения Италии, северную – для Румынии, Словении, Венгрии и ФРГ, среднюю – для Сербии, Болгарии, Северной Македонии и Албании.

В конце сентября на обеих ветках газопровода «Северный поток» и одной ветке «Северного потока-2» упало давление. Специалисты нашли утечку и установили, что трубопроводы повреждены взрывами. Президент Путин назвал актом международного терроризма ЧП на «Северных потоках». По его мнению, основными бенефициарами этих терактов являются США, Польша и Украина. Путин заверил, что Россия готова выполнять обязательства по контактам и поставлять в Европу природный газ по оставшейся ветке «Северного потока-2».

Анкара, Наталья Рязанова

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