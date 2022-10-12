«Цель известна, логика цинична»: Путин рассказал, кто стоит за подрывами «Северных потоков»

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», назвал взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» актом международного терроризма. По его мнению, основными бенефициарами этих терактов являются США, Польша и Украина. Путин уверен, что за подрывами «Северных потоков» стоят те, кто «хочет разорвать связи Европы с Россией».

Президент РФ подчеркнул, что некоторые участники энергорынка не только занимаются «откровенной дискриминацией», но и «просто уничтожают инфраструктуру конкурентов», руководствуясь лишь собственными амбициями. По его словам, диверсия на «Северных потоках» осуществлена для подрыва энергобезопасности целого континента и блокировки источника дешевой энергии. Глава государства заявил, что устроители взрывов хотят заставить миллионы потребителей покупать газ по завышенным ценам.

«Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого – подорвать энергетическую безопасность целого континента, и логика циничная – уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам», – сказал Путин (здесб и далее цитаты по сайту Кремля). Он счел атаку на «Северные потоки» «опаснейшим прецедентом». По его словам, теперь под угрозой любой критический объект инфраструктуры в любой части света.

Президент РФ назвал главными выгодоприобретателями терактов на «Северных потоках» США и страны с альтернативными маршрутами поставок газа. «Выгодоприобретатели, бенефициары и так понятны. Думаю, что здесь особенно не нужно вдаваться в детали, ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши (Ямал – Европа), по территории Украины, два потока, всё в свое время Россия построила за свои деньги. А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам», – сказал Путин.

Все факты диверсий на российских энергообъектах РФ доказаны и задокументированы, подчеркнул глава государства. Путин заявил, что за взрывами «Северных потоков» стоят те, «кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок». По его словам, это мог сделать тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным». Путин не уточнил, кого имеет ввиду.

При этом президент РФ заявил, что «Северные потоки» подлежат ремонту, но это имеет смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности газопроводов. «Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза», – добавил президент РФ, отметив, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу.

Напомним, 26 сентября были обнаружены две утечки газа на «Северном потоке-1» и одна на «Северном потоке – 2» в районе датского острова Борнхольм. Оператор газопровода – компания Nord Stream AG заявила, что повреждения носят беспрецедентный характер, отметив, что сроки возобновления работы трубопровода оценить невозможно. Швеция по итогам расследования инцидентов на «Северных потоках» заявила о диверсии. ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

Москва, Наталья Петрова

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