Газовый хаб в Турции: одну из веток трубопровода планируется построить через Сербию

Создание в Турции крупнейшего газового хаба позитивно скажется на экономике балканских государств, в том числе Сербии, через которые планируется проложить одну из веток трубопровода. Эксперты сходятся во мнении, что это открывает перед Белградом выгодные перспективы: помимо обеспечения энергетической безопасности, появится возможность заработать на транзите «голубого топлива», пишет «Балканист.ру».

Идея была предложена озвучена президентом РФ Владимиром Путиным после подрыва «Северных потоков» и попытки диверсии на «Турецком потоке», по которому газ поступает в Сербию. Как сообщают турецкие СМИ, проект газового хаба, который сможет транспортировать до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, разработали ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане.

Заведующий кафедрой геофизической инженерии Нафиз Маден пояснил, что доставка газа в Европу планируется через Фракию – территорию в крайней юго-восточной части Балканского полуострова, разделенную между Грецией, Болгарией и Турцией.

«Турция будет поставлять газ в Европу по трем разным маршрутам. Южная ветка будет использоваться для снабжения Италии, средняя пойдет в Сербию, Болгарию, Северную Македонию и Албанию, а северная – в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию», – пояснил Маден.

Воислав Вулетич из сербской Газовой ассоциации считает российско-турецкий проект реалистичным и разумным. По его мнению, в игру возвращается «Южный поток», строительство которого было приостановлено в 2014 году из-за давления Брюсселя и Вашингтона.

Вице-премьер России Александр Новак в конце прошлой недели заявил, что потенциал поставок газа в Европу через Черное море и Турцию после расширения газопровода «Турецкий поток» составляет 63 млрд кубометров в год. Такова была проектная мощность «Южного потока», который должен был иметь четыре ветки, и Сербия должна была стать центром снабжения региона. Через нее намеревались прокачивать около 40 млрд кубометров в год. К концу 2012 года предполагалось, что по завершении строительства «Южного потока» Сербия сможет получать от транзитных сборов около полумиллиарда евро.

Белград, Екатерина Попова

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