Производители предупредили о дефиците чипов до конца 2023 года

Нехватка чипов сохранится на рынке до конца 2023 года или дольше, предупредили производители полупроводников. Часть компаний планирует нарастить мощности, но продукцию в первую очередь будут отгружать клиентам с долгосрочными контрактами, пишет Financial Times.

Гендиректор американской компании Onsemi Хассан эль-Хури признал, что все полупроводники из карбида кремния для электрокаров распроданы как минимум до конца 2023 года.

«В 2023 году ситуация на рынке чипов никак не изменится. Каждый квартал мы будем увеличивать производственные мощности, чтобы обеспечить спрос», – сказал он изданию.

В четвертом по величине автоконцерне в мире Stellantis также предсказали дефицит микросхем в автоиндустрии до конца 2023 года. Немецкая Infineon ожидает нехватки чипов «довольно длительное время» и намерена построить новый завод в Дрездене для увеличения мощности производства. Onsemi планирует увеличить на треть производство в будущем году.

Аналитики отметили, что конфликт на Украине усугубил дефицит чипов. Два ведущих украинских поставщика неона для производства чипов «Ingas» и «Cryoin» закрылись после начала специальной военной операции.

Москва, Наталья Рязанова

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