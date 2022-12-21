Доходы в 2022 году упали у каждого пятого россиянина

У каждого пятого опрошенного россиянина упали доходы в уходящем году, а выросли у каждого шестого. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы HeadHunter.

Исследование показало, что у 22% респондентов снизились доходы в 2022 года, заработная плата выросла у 15% опрошенных.

Еще 36% россиян признались, что их зарплата осталась без изменений, приводит данные опроса РИА «Новости». Остальные участники опроса либо затруднились ответить, либо попали под сокращение.

Согласно итогам исследования, о росте доходов чаще сообщали представители сферы добычи сырья, специалисты по закупкам, производственные и IT-специалисты, а также банковские работники.

Зарплаты упали в сферах автобизнеса, продаж, туризма и гостиничного бизнеса, фармацевтики, медицины, рекламы и PR.

Опрос проводился 1 по 14 декабря среди 4060 российских соискателей.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты России заявили, что доходы россиян растут все медленнее с каждым годом. Тенденция сохраняется с 2016 года и влияет на финансовое положение российских семей, сообщилазамглавы ведомства. Ольга Баталина.

Москва, Наталья Петрова

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