Минтруд признал снижение роста доходов россиян

Доходы россиян растут все медленнее с каждым годом, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Тенденция сохраняется с 2016 года и влияет на финансовое положение российских семей.

«С 2016 года продолжается снижение роста реальных располагаемых доходов, что влияет на устойчивость финансового положения семей, на их уверенность и возможность строить долгосрочные планы», – приводит слова чиновника агентство «Прайм».

Большинство граждан финансовая ситуация останавливает от решения расширять семью. Хотя некоторые семьи традиционно настроены на большое число детей, и их решение не зависит от роста доходов.

Желаемый доход россиян, необходимый для счастья, к ноябрю вырос на 8% и составил 205 тыс. рублей в месяц.

Ассоциация российских банков заявила о рекордной задолженности россиян перед кредитными организациями – 26,2 трлн рублей на 1 ноября. С начала года показатель вырос на 7%.

Москва, Наталья Рязанова

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