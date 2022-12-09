«Вызывает обеспокоенность»: россияне нарастили задолженность перед банками до рекордной суммы

Ситуация на рынке кредитования в России вызывает обеспокоенность, а дальнейшие перспективы зависят от состояния экономики, которое на сегодняшний день не самое благостное. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян сегодня на пресс-конференции в Москве. По его данным, на фоне падения реальных доходов населения с начала года рост задолженности россиян перед банками увеличился на 7% до рекордной суммы.

«Статистика всегда лукавая. И мои цифры могут не совпадать (с данными других источников). Задолженность россиян перед банками на 1 ноября достигла своего исторического максимума – это 26,2 трлн рублей. И, по моим данным, рост с начала года составил 7%», – уточнил Тосунян.

По его словам, растет доля необеспеченных потребительских кредитов с долговой нагрузкой более 80%. «Важен показатель долговой нагрузки, чтобы она не съедала весь доход, потому что жить тогда будет не на что. Доля необеспеченных потребкредитов с показателем долговой нагрузкой более 80% составила 28% во втором квартале этого года, а уже в третьем квартале она составила 32%. Это то, что вызывает обеспокоенность у всех – и у общества, и у регулятора. Доля займов МФО с показателем долговой нагрузки более 80% составила 38% в первом квартале – еще более высокий показатель, и 41% во втором квартале», – отметил президент Ассоциации российских банков.

«Объем пророченной задолженности, по моим данным, продолжает расти и составляет более одного триллиона рублей – впервые в июне мы перевалили за триллион рублей – (это) плюс 13% с начала года. Причем, по сегментам: кредитные карты составляют 14%, потребкредиты – 9%, автокредиты – 5,2%, и ипотека – 0,4%. В этом смысле особое внимание хочу обратить на то, что наиболее такая сфера минимального беспокойства – это ипотека», – пояснил Тосунян.

При этом банкир обратил внимание на прогнозы о падении доходов населения на 6,8% по итогам 2022 года. «Ситуация остается в сравнении с тем, что могло бы быть, достаточно устойчивой. С другой стороны, назвать ее устойчивой с полным оптимизмом и спокойствием, наверное, было бы несерьезно, потому что реальные доходы населения в третьем квартале снизились на 3% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года и, по прогнозам Минэкономики, по итогам года упадут на 6,8%. Рекордный рост потребительских цен и инфляции на ноябрь составили 12%», – подчеркнул он.

«Общая картина состояния рынка, конечно, намного лучше, чем мы могли себе представить в марте-апреле, когда рынок просто схлопывался в разы, но она совершенно не внушает какого-то спокойствия, удовлетворенности. Тем более, что во многом это будет зависеть, что будет происходить в экономике. Потому что понятно, что и финансовый рынок работает для экономики, но и экономика подпитывает финансовый рынок. А ситуация не самая благостная», – заключил Тосунян.

Москва, Мария Соколова

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