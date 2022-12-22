Россия и Турция провели в рублях сделку с зерном

Россия и Турция впервые применили расчеты в рублях к сделке с зерном. Эксперимент прошел успешно, и Центробанк прорабатывает возможность расчета в нацвалютах со всеми партнерами, рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Эксперимент с Турцией провели осенью, одна сделка прошла, и расчеты были в рублях. Центробанк работает со всеми дружественными странами, чтобы применить механизм расчета в нацвалютах. Первый эксперимент оказался удачным», – приводит слова вице-премьера ее пресс-служба.

Абрамченко подчеркнула, что Россия расширяет ассортимент продовольственных товаров для экспорта. Сотрудничество налажено уже со 150 странами.

«В основном, конечно, зерновые, растительные масла. Но линейка расширяется. Например, мы определенные успехи имеем уже в азиатском регионе по поставкам мясной продукции», – добавила она.

Ключевыми направлениями экспорта в 2022 году стали Азия, Турция, Египет. Запад с помощью санкций развязал «логистическую войну» против России, отметила Абрамченко. Но Россия преодолевает сложности и продолжает торговлю продовольствием и минеральными удобрениями.

В ноябре турецкая сторона начала оплачивать поставки газа из России рублями. Министр энергетики Турции Фатих Донмез заверил, что в ближайшее время процесс расчетов в нацвалютах ускорится.

Москва, Наталья Рязанова

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