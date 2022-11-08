Турция частично оплатила российский газ рублями

Турецкая сторона начала оплачивать поставки газа из России рублями. В ближайшее время этот процесс ускорится. Об этом сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

По его словам, Москва и Анкара на протяжении пяти лет шли к тому, чтобы торговать в национальных валютах. «На данный момент процесс немного ускорен, на нашей последней встрече была достигнута договоренность. В связи с этим, конечно, необходимо провести некоторые технические работы. Торговля в рублях началась частично», – сказал глава турецкого минэнерго.

Донмез подчеркнул, что обе стороны согласны с тем, чтобы более интенсивно продолжить работу в этом направлении в ближайшие месяцы, передает «Интерфакс».

«Конечно, то, что это происходит с национальными валютами, также снизит потребность стран в других иностранных валютах», – добавил министр.

Анкара, Зоя Осколкова

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