Новак оценил будущее нефтяного рынка в 2023 году

Действия Запада приведут к ценовым всплескам на нефтяном рынке в 2023 году, поскольку придется закрывать локальные дефициты. В среднем, цены будут держаться в диапазоне 70-100 долларов за баррель, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Европейцы действуют из популистских побуждений, и их вмешательство в рыночные инструменты мешает рыночному ценообразованию. Пока только ОПЕК+ обеспечивает баланс нефтяного рынка.

«Волатильность существует между 70 и 100 долларами. Я думаю, что вот в пределах этого диапазона, скорее всего, и будут цены в следующем году. Будут какие-то, скорее всего, всплески ввиду локальных дефицитов на отдельных рынках», – сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

Нефтепродукты в Европе могут сильно вырасти в цене в феврале на фоне эмбарго на закупку энергоносителей у России. Москва продолжает поиски взаимовыгодных подходов в вопросе поставок нефти своим партнерам. Для России неприемлема зависимость от решений, которые принимают насчет ее ресурсов в других странах.

«Попадать в зависимость от каких-то принимаемых решений со стороны недружественных стран – это неприемлемо для нас. Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, а Европе придется потрудится, чтобы найти и покрыть свой дефицит возникающий», – добавил Новак.

Он сообщил, что Москва в ответ на ценовой потолок запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения.

Москва, Наталья Рязанова

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