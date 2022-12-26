Мантуров: выпуск автомобилей в России удвоится к 2025 году

Правительство разработало стратегию развития автомобильного рынка до 2035 года. В ее рамках к 2025 году планируется удвоить производство машин и утроить производство запчастей, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Рассчитываем уже на первом этапе до 2025 года выйти на более амбициозные показатели. А именно: утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей. За счёт этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году», – сказал Мантуров на оперативном совещании главы кабмина с вице-премьерами.

Стенограмма опубликована на сайте правительства РФ.

В краткосрочной и среднесрочной перспективах отрасль сфокусируется на технологическом суверенитете. На разработку компонентов и материалов направят большую часть из 50 млрд рублей по программе Фонда развития промышленности.

«КамАЗ и ГАЗ производят электробусы, «Москвич», «Моторинвест» и «Автотор» осваивают рынок легковых электромобилей. Под это «Росатом» строит гигафабрику для производства накопителей. И в целом по электромобилям к 2035 году мы должны выйти на 25% доли рынка», – заявил вице-премьер.

«Аурус», ГАЗ и КамАЗ также занимаются проектами с использованием водородных топливных элементов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что российские производители должны обеспечить рынок не только готовыми автомобилями, но и компонентами.

«Создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой – от самых простых деталей до сложных элементов. Необходимо развивать новые перспективные направления: не только производить электромобили, но и создавать инфраструктуру зарядных станций, расширять использование газомоторного топлива, водорода», – сказал глава кабмина на совещании.

В середине ноября Денис Мантуров отчитался о росте производства отечественных автомобилей и стабилизации ситуация в этом секторе экономики.

Москва, Наталья Рязанова

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