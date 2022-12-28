Россия готова отказаться от создания самолета совместно с Китаем

Россия может отказаться от планов по созданию совместного с Китаем самолета CR-929. Антироссийские санкции сделали этот проект слишком рискованным. Об этом сообщает вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, Россия может отказаться от самой идеи партнерства, чтобы сохранить статус только поставщика агрегатов и компонентов. Дело в том, что из-за ограничений западных стран поставки CR-929 в Россию могут быть заблокированы.

Кроме того, КНР включила в проект заявки на участие различных производителей компонентов из разных государств, а такой формат для России неприемлем с учетом всех рисков, передает ТАСС.

Ранее о готовности РФ выйти из проекта говорил на тот момент вице-премьер Юрий Борисов. Тогда он отметил, что Москву не устраивает то, что Китай все меньше и меньше заинтересован в услугах российских инженеров и сокращает их участие.

Производство первого лайнера CR929 стартовало в сентябре 2021 года. Предполагалось, что первые поставки самолетов этой модели должны начаться в 2028-2029 годах.

Москва, Зоя Осколкова

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